المصرية لنقل الكهرباء: 165 مليون جنيه لمجابهة زيادة الأحمال بالشبكة

وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم “الأربعاء”، عقدين للتوريد والإشراف على التركيب والاختبارات لعدد من المحولات جهد 66/11-22 ك.ف، سعة 40م.ف.أ بإجمالي تكلفة تصل إلي 165 مليون جنيه وذلك لمجابهة زيادة الاحمال بمناطق مختلفة.

وأوضحت المهندسة صباح مشالي في وفق بيان صادر عن الشركة، أن العقد الأول، خاص بالتوريد والإشراف على التركيب والإختبارات لـ 10 محول جهد 66/11-22 ك.ف، سعة 40م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة – القناة – مصر الوسطى ) حزمة ( أ )، بقيمة إجمالية حوالى 82 مليون جنيها (شاملة ضريبة القيمة المضافة) بتمويل ذاتى من الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأشارت إلى أن هذه التكلفة ستخصم من اعتمادات مشروع إحلال و تجديد محطات وخطوط وكابلات الجهد العالى بمناطق الشركة المختلفة ( القاهرة – القناة – مصر الوسطى) بموازنة العام المالى 2021/2022، منوهة إلى أن مدة التنفيذ (3) أشهر من تاريخ توقيع العقد، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدي للمحولات.

وأضاف البيان أن العقد الثانى خاص بتنفيذ مشروع التوريد والإشراف على التركيب والإختبارات لـ(10) محول جهد 66/11-22 ك.ف ، سعة 40م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة – الدلتا – الإسكندرية وغرب الدلتا – مصر العليا ) حزمة ( ب)، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة النصر لصناعة المحولات الماكو ومدة التنفيذ 3 شهر من تاريخ توقيع العقد، بتكلفة إجمالية حوالي 83 مليون جنيها.

وأوضح البيان أنه سيتم التمويل لعدد (7) محولات من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على اعتمادات مشروع إحلال وتجديد محطات و وخطوط و كابلات الجهد العالى بمناطق الشركة المختلفة ( القاهرة – الدلتا – الإسكندرية وغرب الدلتا ) بموازنة العام المالى 2021/2022.

وأضاف أنه سيتم التمويل لـ (3) محولات خاصة بمحطة محولات العوينات (1) من المشروعات الإستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و يتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالانابة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتلبية كل احتياجات الطاقة الكهربية بجودة عالية ومستقرة.