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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أوبو تزيح الستار عن هاتف Find N القابل للطي.. واتساب يطرح ميزة جديدة لـ معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

واتس آب يبتكر حلا سحريا لـ رسائل صوتية بدون تشويش

أصدر عملاق المراسلات الفورية واتساب WhatsApp، ميزة جديدة تسهم في تقليل الأخطاء عند إرسال الرسائل الصوتية المسجلة عبر الخدمة.

 

فيسبوك توفر دعماً للدردشة المباشرة مع عملائها عبر ماسنجر

أعلن موقع فيسبوك Facebook، المملوك لشركة ميتا، عن اختباره لميزة جديدة توفر دعما للدردشة المباشرة من أجل مساعدة الأشخاص الذين تم حظرهم على منصته.

 

أوبو تعلن رسميا عن أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها

أعلنت شركة أوبو العالمية، رسميا، عن أول هاتف قابل للطي من إنتاجها، ضمن اليوم الثاني من ملتقى Oppo Inno Day 2021 السنوي، والذي ينطلق تحت اسم Oppo Find N.

 

يوتيوب يعلن حل مشكلة تسببت في تعذر وصول الآلاف لمنصته

قالت منصة يوتيوب YouTube، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنها أصلحت المشكلة التي تسببت في فقدان الآلاف من المستخدمين الوصول إلى نظامها الأساسي أو مواجهة خدمات بطيئة.

 

مصمم للعمل على المريخ.. مواصفات هاتف PI TESLA الخارق من تسلا

نالت مواصفات هاتف PI TESLA، إعجاب الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وهو يعد أول هاتف محمول لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا

تكنولوجيا التكنولوجيا واتساب أوبو فيسبوك

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