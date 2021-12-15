أخبار التكنولوجيا| أوبو تزيح الستار عن هاتف Find N القابل للطي.. واتساب يطرح ميزة جديدة لـ معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

أصدر عملاق المراسلات الفورية واتساب WhatsApp، ميزة جديدة تسهم في تقليل الأخطاء عند إرسال الرسائل الصوتية المسجلة عبر الخدمة.

أعلن موقع فيسبوك Facebook، المملوك لشركة ميتا، عن اختباره لميزة جديدة توفر دعما للدردشة المباشرة من أجل مساعدة الأشخاص الذين تم حظرهم على منصته.

أعلنت شركة أوبو العالمية، رسميا، عن أول هاتف قابل للطي من إنتاجها، ضمن اليوم الثاني من ملتقى Oppo Inno Day 2021 السنوي، والذي ينطلق تحت اسم Oppo Find N.

قالت منصة يوتيوب YouTube، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنها أصلحت المشكلة التي تسببت في فقدان الآلاف من المستخدمين الوصول إلى نظامها الأساسي أو مواجهة خدمات بطيئة.

نالت مواصفات هاتف PI TESLA، إعجاب الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وهو يعد أول هاتف محمول لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا