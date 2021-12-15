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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إضراب في تونس يتسبب في أزمة بمحطات الوقود

علم تونس
علم تونس

أعلن سائقو نقل المحروقات بتونس، عن الدخول في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام بداية من الليلة، من أجل إدراجهم، ضمن الاتفاقية المشتركة القطاعية للتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، قال الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص في اتحاد عمال تونس، رشاد النموشي،  إن هذا الإضراب يأتي للمطالبة بإدراج سائقي شاحنات نقل المحروقات، ضمن الاتفاقية المشتركة القطاعية للتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته.

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وعلى إثره، شهدت محطات بيع الوقود إقبالا كثيفا من قبل أصحاب السيارات للتزود بالمحروقات، مما تسبب في تعطل حركة المرور بشوارع العاصمة.

من جانبه، قال عفيف المبروكي مدير توزيع المحروقات بوزارة الصناعة، إن الإضراب المقرر لثلاثة أيام يخص شركات نقل المحروقات لا محطات وشركات التوزيع، وأن جزءا فقط من العمال المنخرطين في اتحاد عمال تونس سيخوضون هذا الإضراب لإشكاليات لهم مع مشغليهم بعد عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال المبروكي للمواطنين ''لا داعي للهلع والتوجه بكثافة إلى محطات الوقود، لأن ذلك ما سيخلق أزمة في توفير المحروقات''.

وأكد ''نطمئن المواطنين أن المحروقات موجودة وقمنا بالاستعدادات اللازمة مع مختلف شركات التوزيع، والتزويد بالمحروقات لن يتوقف''.

نقل المحروقات أزمة الوقود تونس إضراب عن العمل النفط

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