عائلة مارادونا تلتقط صورا تذكارية مع تركي آل الشيخ بملعب مرسول بارك

نشرت وسائل الإعلام السعودية صورا حرصت عائلة النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، على التقاطها مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، في مقصورة ملعب مرسول بارك.

ووصلت عائلة النجم الراحل إلى العاصمة السعودية الرياض، لحضور مباراة تجمع بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني على كأس مارادونا والتي انتهت أمس الثلاثاء، بفوز الفريق الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة (1-1).

وأقٌيمت المباراة تخليداً لذكرى الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا في مباراة استثنائية تقام لمرة واحدة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وكان البوكا والبرسا قد وصلا تباعاً إلى الرياض الاثنين، استعداداً للعب على ملعب مرسول بارك الذي يتسع ل22 ألف متفرج، وهو الملعب المخصص لفريق العاصمة السعودية النصر.

يذكر أن، الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، قد نظمت هذه المواجهة الاستثنائية بين فريقي برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني على كأس مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأوضح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أن المباراة مختلفة تماماً مشيراً إلى أنها بطولة من مباراة واحدة ولن تتكرر بالتاريخ.

يذكر أن الأسطورة الأرجنتينية مارادونا سبق له وأن ارتدى شعار فريق برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني في مسيرته التي مثل فيها العديد من الأندية المختلفة.

ولعب مارادونا خلال مسيرته الاحترافية التي انطلقت من نادي ارجنتينوس جونيورز لقميص البوكا في حقبتين (1981-1982) و(1995-1997) فيما مثل برشلونة خلال الفترة (1982-1984) قبل رحيله إلى نابولي حيث كتب تاريخاً آخر لكرة القدم هناك.

مارادونا