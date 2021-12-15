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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاتحاد العام للمصريين بالمملكة: استثناء زوج المواطنة السعودية وزوجة المواطن السعودي من فحص الـPCR

السعودية
السعودية

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية إنه في بيان رسمي، صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية بأنه بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، لفيروس كورونا وما ترفعه الجهات الصحية المختصة في المملكة.


وذكر "حنفي" في بيان أنه تقرر استثناء زوج المواطنة السعودية وزوجة المواطن السعودي وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية المصاحبين للمواطنين السعوديين القادمين من خارج المملكة ، من فحص (PCR) قبل القدوم للمملكة

 

كما أوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة ، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً ، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية .

الصحة السعودية الوضع الوبائي الإجراءات والتدابير السعوديين وزارة الداخلية السعودية كورونا

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