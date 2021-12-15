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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني لزيادة رسوم الإغراق على البيليت وحديد التسليح

أمين مسعود، أمين
أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب

أعلن النائب، أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  موجه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصناعة نيفين جامع  حول ارتفاع أسعار حديد التسليح بشكل مبالغ فيه دون مبرر للزيادة.

 

وأشار “ مسعود” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أنه بعد رفع رسوم الإغراق على حديد التسليح، وجد أنه لم يؤد إلى الإنخفاض المأمول به فى أسعاره، الأمر الذي من شأنه أن يحدث أزمة في السوق العقاري المصري ، و زيادة الركود الذي يعاني منه  القطاع نتيجة أزمة جائحة كورونا، علاوة على ارتفاع أسعار العقارات ، مما يمثل عبئًا على المواطنين، معقبا:"  لما اترفعت رسوم الإغراق حدثت زيادة فى أسعار الحديد غير مبررة، وهذا من شأنه أن يحدث تأثيرا سلبيا على حركة البيع و الشراء فى الأسواق".

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و طالب أمين سر إسكان النواب بفرض رسوم الاغراق على واردات حديد التسليح  والبيليت ، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصانع فرضت زيادة جديدة على أسعار الحديد بأسباب غير مبررة.

 

 

أمين مسعود لجنة الاسكان مجلس النواب مصطفى مدبولي حديد التسليح حنفى جبالى

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