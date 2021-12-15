عيار 21 ب 780 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء| فيديو

انخفض سعر الذهب ، في مصر اليوم الأربعاء بشكل مفاجئ، متأثرا بتراجع سعر الذهب عالميًا والذى شهد تراجعا كبيرا مفاجئا بسبب صدور بيانات اقتصادية تعزز اتجاه مجلس الفيدرالى الأمريكى نحو تشديد السياسية النقدية ورفع الفائدة.

وأوضح عادل راضي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، أسعار الذهب اليوم، حيث سجل عيار ٢١ سعر ٧٨٠ جنيها للجرام بانخفاض ٥ جنيهات ، وعيار ١٨ سعر ٦٦٨ جنيها للجرام، بانخفاض ٥ جنيهات ما يعني أن الذهب في المتوسط عيار الـ21 يكون بين ٧٨٠ جنيها و٧٨٥ جنيها، وسجل عيار ٢٤ سعر ٨٩١ جنيها.

وأشار راضي، إلى أن الاقتصاديات الحرة بدأت تعود إلى طبيعتها والفترة الحالية هي فترة جني الأرباح للمستثمرين الذين قاموا بشراء أسهم في البورصات، وهذا يعدل وضع الذهب ويتسبب في عودته إلى الوضع الطبيعي، متوقعا انخفاض الذهب في الفترة القادمة، موضحا أن حركة البيع والشراء تراجعت بنسبة 75% مقارنة بالفترات السابقة وهذه النسبة كبيرة جدا في الفترة الحالية.

وأضاف عادل راضي، أن الإقبال الأكثر على الذهب عيار 18 لأنه يتم إصدار تصميمات كثيرة من هذا العيار لسهولة تشكيله، مشيرا إلى أن الشبكات في السابق كانت تزن 150 جراما للشبكة في قبلي و100 جرام للشبكة في بحري، ولكن الآن الأوزان تضاءلت ولا تتجاوز الـ 25 جراما.