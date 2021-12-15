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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البلطي بـ 23 جنيها.. تعرف علي آخر أسعار السمك في الأسواق.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الأربعاء أسعار الأسماك فى سوق إمبابة وكيفية إقبال المواطنين عليها على الرغم من ثبات ثمنه و قلة الإقبال عليه..

قال محمد عبد القادر أن أسعار السمك ارتفعت بنسبة قليلة عن ذى قبل بسبب زيادة مزارع الاسماك حيث يتراوح البلطى من ٢٢حتى ٢٣جنيهاً بعدما كان يباع ب ٤٠ جنيهاً و الجمبرى عدة أنواع و يتراوح ثمنه من ٨٠ حتى ١٥٠جنيهاً.

فيما أضاف عبد القادر إن ثمن سمك المكرونة يتراوح بين ال ٤٠ إلى ٤٥ جنيها و الكابوريا من ٤٠ حتى ٥٠، اسماك البياض تتراوح بين ال٦٥ إلى ٧٠ جنيهاً.

واضافت السيدة فرحة والتى تبيع السمك فى سوق إمبابة أن سعر السمك ارتفع مقارنة بسعره من مدة قليلة مما أدى إلى قلة الإقبال عليه.

وأكد محمود رجب أحد التجار بالسوق أن الأسعار فى متناول الجميع حيث قلت أسعار الاسماك عن شهر رمضان بنسبة كبيرة و وصل بعض أنواع الاسماك إلى 40 جنيهاً بعدما كان يباع فى بعض المواسم المهمة ب 60 و 70 جنيهاً.

 

أسعار السمك

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