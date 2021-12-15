فيديو جراف.. ‏سيرجيو أجويرو يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

أعلن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق برشلونة الحالي وأسطورة مانشستر سيتي السابق، اعتزاله كرة القدم ، في مؤتمر صحفي عقده النادي الكتالوني مؤخرا.

وأصدر برشلونة، بيانًا، بشأن مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وقال برشلونة في بيان "سيتحدث أجويرو في مؤتمر صحفي عن مستقبله من ملعب كامب نو، وسيتواجد معه الرئيس خوان لابورتا".

كان أجويرو غادر مباراة برشلونة وألافيس، الشهر الماضي في الدوري الإسباني، وأبلغ الجهاز الطبي للفريق أنه يشعر بعدم الراحة في الصدر، لذا تم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية على القلب.

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