إسعاد يونس توقع عقد كتابها الجديد "فى استقبال فخامة الرئيس"

استقبل الناشر محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية، رئيس اتحاد الناشرين العرب، الفنانة والإعلامية المبدعة إسعاد يونس، لتوقيع عقد أحدث كتبها "فى استقبال فخامة الرئيس"، الذى تُصدره الدار المصرية اللبنانية قريبًا، للمشاركة فى الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

ويضم كتاب "فى استقبال فخامة الرئيس" 22 حكاية ترويها إسعاد يونس، وتتنوع حكايات الكتاب بين قصص حقيقية تنقلها الكاتبة بأسلوبها المميز، وقصص خيالية ترصد ظواهر اجتماعية انتشرت فى فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، فضلًا عن حكايات تدور فى إطار فانتازى ترويها إسعاد يونس بأسلوب مشوق.

وقد صدر لإسعاد يونس من قبل "مذكرات نورا المذعورة، جايالك في الكلام، زى ما بقولك" إذ كانت تشارك بمقالات ساخرة ومميزة في العديد من الصحف والمجلات.