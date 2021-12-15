ندوة بكلية علوم الفيوم توصي بتطوير وتنشيط السياحة الجيولوجية بمصر

شهد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة السياحة الجيولوجية، والتي نظمتها كلية العلوم (أسرة رابطة مهندسي البترول الأمريكية بجامعة الفيوم) تحت إشراف الأستاذ الدكتور صالح العوني، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، وحاضر خلالها الدكتور أبو الحجاج نصر الدين أحمد، مدير عام جهاز شئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر.

و بحضورأيضا أ.د أحمد جابر شديد، الرئيس السابق لجامعة الفيوم، وأ.د خالد حسين زغلول، وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، وأ.د أيمن محمد صلاح، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

استعرض الدكتور أبو الحجاج نصر، مفهوم السياحة الجيولوجية ونشأتها وتطورها خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أن مصر من الدول الغنية بالعناصر الجيولوجية من كافة العصور الجيولوجية المختلفة، والتى تتضمن الحفريات والمناجم والمحاجر القديمة، وكذا الظواهر الجيومورفولوجية، والمناظر الطبيعية بصحارى مصر المختلفة.

كما تطرق إلى الفرق بين الموقع الجيولوجي والجيو بارك، واختتم حديثه بخطة الإدارات البيئية فى مصر، وتوصياتها لمزيد من تطوير وتفعيل السياحة البيئية.

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