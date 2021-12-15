فقد 40 كيلو..رحلة أحمد مع فقدان الوزن بعد تعامله مع دعاء سهيل

كشف أحمد، تفاصيل فقدانه الوزن بعد تعامله مع الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية، خاصة بعد تعرضه لـ حادث أجبره على البقاء في السرير لمدة 6 سنوات.



وقال أحمد في حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي في برنامج “ البيه والهانم ” المذاع على قناة “ صدى البلد ”:" كان وزني كبير وبقيت في السرير لمدة 6 سنوات بسبب تعرضي لحادث واكتسب الوزن بشكل كبير ".

وأضاف احمد :" وزني كان حوالي 124 كيلو جرام ومكنتش بعرف اتحرك وفقدت 40 كيلو جرام ووزني أصبح 76 كيلو ".

ومن جانبها قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية، إن كل مريض سمنة يرغب في فقدان الوزن ليس للشكل الجمالي فقط ولكن من أجل التمتع بصحة سليمة جيدة .



وأضافت دعاء سهيل ، :" نجحت مع احمد في مساعدته على فقدان الوزن وخس معانا 40 كيلو ومستمر في اتباع النظام الغذائي ".



