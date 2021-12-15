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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية : توجيهات رئاسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين بالصعيد |فيديو

الدكتور خالد قاسم،
الدكتور خالد قاسم، المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد أكد على توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشية للمواطنين في محافظات الوجه القبلى.

وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، ان هناك أهمية  لتحقيق التكامل بين المشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد مع البرامج والمشروعات والمبادرات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية على أرض محافظات الصعيد.

وتابع خالد قاسم، أن برامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا، والاستعداد لامتداده لمحافظتي أسيوط والمنيا بما يعزز جهود الإسراع بمعدلات التنمية الشاملة بالصعيد واستغلال الميزات التنافسية لموارد الصعيد.

هيئة تنمية الصعيد 

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى ان اللواء محمود شعراوي اتفق مع رئيس هيئة تنمية الصعيد عَلِى التعاون بين الهيئة وأجهزة الوزارة والتنسيق التام في جميع المشروعات المستقبلية التي تتبناها الوزارة أو الهيئة.

 

التنمية المحلية تنمية الصعيد التنمية المستدامة المشروعات القيادة السياسية

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