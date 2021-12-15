اقتصاد السعودية.. موانئ المملكة تحقق ارتفاعا في حاويات المسافنة بأكثر من 20% خلال نوفمبر

حققت موانئ المملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر لعام 2021م ارتفاعاً لافتاً في حاويات المسافنة بنسبة 20.23% بإجمالي بلغ أكثر من 442 ألف حاوية قياسية، وكذلك ارتفاعاً في حجم الأطنان المناولة بنسبة 10.37% بإجمالي بلغ أكثر من 27 مليون طن، إضافة إلى تحقيق ارتفاع في أعداد السفن بنسبة 5.60% بواقع 1.094 سفينة، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020م.



ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للموانئ، سجلت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعات أخرى في أعداد الركاب بنسبة 45.67% بواقع 59 ألف راكب، إضافة إلى تحقيق ارتفاع في أعداد المواشي بنسبة 29.43% بواقع 225 ألف رأس من الماشية الحية، في حين سجلت موانئ السعودية انخفاضاً في حجم الحاويات المناولة (الصادرة والواردة) بنسبة 1,88% بإجمالي بلغ 791 ألف حاوية قياسية، فيما سجلت أعداد السيارات انخفاضاً بنسبة 22.28% بواقع 64 ألف سيارة، كما سجلت المواد الغذائية انخفاضاً بنسبة 28.54% بواقع 1.6 مليون طن، لتأثرها بسوق العرض والطلب العالمي.



يذكر أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الإستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيد من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.