كأس العرب.. شوط أول سلبي بين مصر وتونس

انتهت أحداث شوط المباراة الأول من مباراة منتخب مصر ومنافسة التونسي، بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم٫

استحوذ منتخب تونس على الكرة منذ ضربة البداية في اللقاء، وحصل على ركنية في الربع ساعة الأولى ولكن مرت بسلام على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

نظم المنتخب الوطني هجمة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 15، لكن لم تكتمل بسبب تضيق منتخب تونس دفاعاتهم على الفراعنة٫



توغل منتخب تونس بين دفاعات نظيره المصري، ونظم هجمة مميزة في الدقيقة 21 من عمر المباراة ولكن تمكن الدفاع المصري من اقتناص الكرة ولكن خرجت لركنية وتكررت الخطورة على مرمى محمد الشناوي.

بدأ منتخب مصر في الإعتماد على بداية الهجمة من منطقة جزائهم لاستدراج المنتخب التونس، ووصلوا بالكرة لمنطقة جزاء المنتخب التونس، ولكن استطاع الدفاع ان يسيطر على الكرة وخروجها لصالحهم لتصبح ركلة مرمى.

وتعرض ياسين برياح لاعب منتخب تونس لإصابة خفيفة في الدقيقة ٢٥ من عمر المباراة، وتوقف اللقاء لعلاج اللاعب وبالفعل استفاق اللاعب واستمر في المشاركة في المباراة بشكل طبيعي.

حاول منتخب تونس اللعب من خلف مدافعي الفراعنة في الدقيقة ٢٧ من عمر المباراة ونظما هجمة، ولكن كان لها الشناوي بالمرصاد وتمكن من التقاط الكرة قبل المهاجم ومنع خطورة على مرماه.

ولجأ أحمد حجازي مدافع منتخب مصر للتسديد من خارج المرمى وبالفعل شكل خطورة على مرمى منتخب تونس في الدقيقة ٣٤ من عمر المباراة، ولكن تمكن معز حسن حارس مرمى تونس من التقاط الكرة.

حصل منتخب تونس على ركلة ركنية أخرى في الدقيقة ٣٧ من عمر المباراة، ولكن كالأربع ركلات الأولى تمر الكرة بسلام على مرمى محمد الشناوي.

ويسدد غيلان الشعلاني كرة صاروخية على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة ٣٨، ويحبطها الشناوي ويلتقطها ببراعة.

وسقط ياسين مرياح لاعب منتخب تونس، في الدقيقة ٣٩ وخرج كتغيير أول اضطراري لنسور قرطاج.

وأهدر مروان حمدي فرصة هدف مؤكد في الدقيقة ٤٣ من عمر المباراة، بعد تمريرة مميزة من محمد مجدي أفشة، وانتزعت آهات الجماهير ولكن احتسبها حكم المباراة تسلل.

وحصل منتخب تونس على ركنية سابعة من الجبهة اليسرى للشناوي في الدقيقة ٤٦، ولم تمرر جيداً ومرت بدون أي خطورة حقيقية على الفراعنة.

تشكيل منتخب مصر:



محمد الشناوي ١

أكرم توفيق ١٤

أحمد حجازى ١١

محمود الونش ١٥

أحمد فتوح ١٣

عمرو السولية ٤

حمدي فتحي ٥

محمد مجدي أفشة ٢٢

حسين فيصل ٢٠

أحمد سيد زيزو ٢١

مروان حمدي ١٠



وجاء تشكيل منتخب تونس:

حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: بلال العيفة، منتصر الطالبي، ياسين مرباح، محمد بن حميدة.

خط الوسط: محمد دراجر، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: حنبعل المجبري، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري.