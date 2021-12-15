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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر أسماء الطلاب الفائزين فى المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت

جانب من التكريم
جانب من التكريم

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات _ الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني في تكريم الطلاب الفائزين فى المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت (Championship MOS World)، بالتعاون مع شركة Certiport.

وفى كلمته، أعرب محسن عبد العزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات عن سعادته بوجود طلاب قادرين على المشاركة والتنافس عالميًا وتحقيقهم المركز السادس في هذه المسابقة العالمية، مشيرًا للدور الهام الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمى وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدراتهم على الإبداع، متمنيًا تحقيق مراكز أعلى في المسابقات المختلفة، مؤكدًا قدرة الطالب المصري علي مواصلة التقدم في العلم.

كما توجه بالشكر لأولياء الأمور الذين قدموا الدعم لأبنائهم وتحفيزهم في ظل تداعيات أزمة كورونا، بالإضافة إلى جميع العاملين بإدارة التعليم الإلكتروني وإدارة التدريب والأخصائيين ومديري مراكز التطوير التكنولوجى المشاركين في تدريب هؤلاء الطلاب ومساعدتهم وتمكينهم من الوصول للمنافسة العالمية.

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وخلال الاحتفال تم إستعراض فيلم وثائقي عن مراحل المسابقة ومعايير اختيار الطلاب المشاركين بها والتدريبات التقنية التى اجتازوها والأجهزة التى استطاعوا ابتكارها والطلاب الفائزين بجوائز المسابقة وكل من شارك فى المسابقة.

كما أعربت الدكتورة فتحية خيري مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني عن سعادتها بهذه الاحتفالية وبتكريم الطلاب شباب المستقبل، مشيرة إلى أن هذه المسابقة تعد من أهم المسابقات الدولية على مستوى العالم فى اختيار المتسابقين على مهارات استخدام برنامج "مايكروسوفت أوفيس"، موضحة أن المسابقة تستهدف الطلاب من سن 13 عاما إلى سن ٢١ عاما بالمراحل التعليمية المختلفة، ويشارك بها أكثر من ٦٠ دولة على مستوى العالم.

ولفتت إلى أنه تم اختيار الطلاب بعد عدة تصفيات محلية، والتى اشترك بها حوالى 4000 طالب على مستوى الجمهورية، تم تدريبهم من خلال مراكز التطوير، وتحت إشراف الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ثم تصفيتهم إلى 1000 طالب تم اختبارهم اختبارات دولية، ومن ثم اختيار أفضل 100 طالب على مستوى الجمهورية، وتم استضافتهم بمعسكر لمده ثلاث أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

كما وجهت الشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لشؤون التطوير التكنولوجى لرعايتهم للمسابقة، وتابعت بأنه عندما يتم تحقيق أي نتيجة تكون سعادتنا كبيرة جدا وعندما يتم ذكر اسم مصر في أي فعالية دولية هو مؤشر يدل علي قوة الجهد المبذول لإنجازه، مشيرة لحصولهم علي المركز السادس علي مستوي العالم بالرغم من صعوبة المسابقة، وأيضًا وجهت الشكر لأولياء الأمور علي مجهودهم ودعمهم لأبنائهم.

وفى كلمتها، أكدت ميرنا عارف مدير مايكروسوفت في مصر أن التعليم هو عصب التطور، والتقدم والازدهار، وأن الطلاب هم الاستثمار الحقيقي لهذا التطور وصولًا للابتكار والإبداع 
وقالت: أن هؤلاء الطلاب فخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة مايكروسوفت، معربة عن سعادتها بالطلاب الفائزين ثمار المجهود والتعب المبذول، موجهة الشكر لأولياء الأمور لدعمهم لأبنائهم وتشجيعهم علي استخدام التقنيات الحديثة، والتطوير من الذات، والتكنولوجيا هي لغة العصر، متمنية مزيد من النجاحات والإبداعات والتفوق واستمرارية المشاركات والمبادرات.

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم الطلاب الفائزين وهم :

  • رزان محمود محمد من محافظة سوهاج
  • محمود السيد من محافظة القاهرة
  • كريست هانى عبد الملاك من محافظة سوهاج
  • عبد العظيم أحمد خيري من محافظة بنى سويف
  • زياد سامى من محافظة القليوبية
  • سارة فايز بطرس من محافظة أسيوط
  • محمد عماد محمد من محافظة القاهرة
  • محمود عماد محمد من محافظة القاهرة
  • شهد سعد هناوى من محافظة كفر الشيخ
  • محمود طلعت محمود من محافظة كفر الشيخ

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التربية والتعليم التعليم وزارة التربية والتعليم تكنولوجيا المعلومات مايكروسوفت

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