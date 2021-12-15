رسميًا.. تأجيل مباراة بيرنلي و واتفورد في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

أعلن نادي بيرنلي تأجيل مباراته التي كان مقرر لها اليوم الأربعاء أمام واتفورد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان من المفترض أن يلتقي بيرنلي مع واتفورد في ملعب تورف مور في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وأصدر بيرنلي بيانًا رسميًا منذ قليل، جاء به: "يمكننا أن نؤكد أن مباراة الليلة ضد واتفورد قد تم تأجيلها بسبب تفشي كوفيد المستمر لدى فريق الخصم".

ولا تُعد تلك المباراة هي الأولى التي تؤجل في الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي، حيث تأجلت كذلك مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد أمس لتفشي كورونا في الشياطين الحمر.

كما تأجلت مباراة توتنهام وبرايتون في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بسبب انتشار كورونا بين الديوك.