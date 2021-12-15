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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تسريبات تشكيل منتخب مصر.. هل يضطر كيروش لإجراء تغييرات في الجهاز الفني ؟

منتخب مصر
منتخب مصر

أزمة تسريب تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب قطر 2021، باتت صداعًا في رأس الجهاز الفني للمنتخب، وبابًا لأزمات قادمة في الساحة الرياضية وخاصة الإعلام الرياضي.

متابعون وصفوا تكرار الأزمة بأن المنتخب الوطني والغُرف - التي من المفترض أن تكون مغلقة - باتت مستباحة أمام الصحفيين والإعلاميين الذين تجمعهم علاقات بأفراد من الجهاز الفني وهو أمر خطير على الإطلاق.

مصر خارج البطولة 

وودعت مصر البطولة من نصف النهائي، بعد الخسارة أمام تونس بهدف مقابل لاشيء برأسية عكسية لقائد منتخب مصر عمرو السولية أخطأها لتسكن شباك محمد الشناوي في الدقيقة الأخير من الوقت بدل الضائع.

وسينتظر منتخب مصر الخاسر من مباراة الجزائر وقطر لخوض مباراة المركز الثالث والرابع.

خناقة واتهامات بسبب التسريبات 

وبعد مباراة مصر والسودان في دور المجموعات التي انتهت بخماسية مصرية، أشاد المذيع إبراهيم فايق بالمنتخب الوطني وجهازه الفني، لكن لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد رد عليه منتقدًا: "انت علشان التشكيل بيتبعت لك قبلها بيومين لازم يبقى مدرب كبير". 

إبراهيم فايق بدوره رد على ابراهيم سعيد: "ده اتهام في ذمة ناس محترمة وكبيرة، ولو عندك مشكلة شخصية مع حد في الجهاز يبقى ده رد فعلك، ولو عندك مشكلة مع الأداء انتقدهم فنيًّا دون تشويه". 

أحمد حسام ميدو دخل على خط الأزمة قائلًا: "أنا عارف من بيديك التشكيل يا إبراهيم"؛ ما دفع إبراهيم فايق للرد عليه قائلًا: "مابتجبش منه ليه يا نجم؟!"، فرد ميدو: “عندي حاجات أهم".

هل يجري كيروش تعديلات على الجهاز الفني ؟

وذكرت تقاري صحفية أن البرتغالي كارلوس كيروش يدرس إجراء تعديلات على الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد انتهاء بطولة كأس العرب المقامة حاليًا، لعدة أسباب أبرزها التسريبات.

وأشارت التقارير - غير الرسمية - أن كيروش من المحتمل أن يطيح بعنصر بارز في الجهاز الفني وتعيين بديل له.

وبات الجهاز الفني لمصر في حاجة للاستقرار خلال وقت قصير قبل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تبدأ فعالياتها في فيراير، ما يعني أن التغيير إذا تمر سيحدث خلال أسبوع لا أكثر.

 

 

 

 

 

 

منتخب مصر كأس العرب قطر 2021 الإعلام الرياضي عمرو السولية كارلوس كيروش

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