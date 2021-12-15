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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تستعد لافتتاح قرية المعمارى حسن فتحي بالأقصر بعد تطويرها

صدى البلد

تستعد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لافتتاح قرية المعمارى المصرى العالمى حسن فتحى بمدينة الأقصر بعد تطويرها، إضافة إلى افتتاح مهرجان التحطيب، وذلك قبل نهاية الشهر الحالى.


وتعود القرية التراثية للفنان والمهندس العظيم صاحب الشهرة العالمية بمصر ومختلف أنحاء العالم، حيث تم مؤخراً ترميم أجزاء القرية بتكليف من منظمة اليونيسكو العالمية التي تتكفل بالترميم والتطوير للقرية للحفاظ علي تاريخها العالمي بجنوب الصعيد بتكلفة تصل إلى 750 ألف دولار.

وشملت عملية التطوير الشاملة، مبنى "الخان" والمسجد والمسرح داخل قرية المهندس حسن فتحى التاريخية، والخان هو السوق التراثي القديم الذي تم تصميمه بشكل جمالى مبهر بأيدي المهندس الفنان حسن فتحى، وتم تطويره وترميم من جديد بعد تعرضه للدمار خلال السنوات الماضية.

تراث حسن فتحي

ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الثقافة وهيئة اليونسكو، وتحت إشراف محافظة الأقصر للترميم المعماري والدقيق، وذلك لإحياء تراث حسن فتحى بالقرنة بسبب بعض المشكلات التى أدت إلى انهيارات فى بعض الأماكن بقرية حسن فتحى ولإحياء عمارة حسن فتحى.


بدأت فكرة تصميم قرية "حسن فتحي" في غرب محافظة الأقصر عام 1945، على يد المهندس حسن فتحي، حينها وصلت شهرته للعالمية وأصبح من كبار المهندسين المعمارين في العالم، وبدأ التنفيذ فعليًا في عام 1948، وكان سبب إنشاء القرية يعود إلى تهجير أكثر من 7 آلاف من أهالي "القرنة"، وتحديدًا المقابر الفرعونية بها، حيث حدثت حينها أعمال نصب وسرقة للآثار والمقابر الفرعونية، بالتالي تمّ تهجيرهم، ومن ثم بدأ حسن فتحي تصميم القرية لاستيعاب الأهالي سنة 1948.

حسن فتحي وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم مهرجان التحطيب المعماري حسن فتحي

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