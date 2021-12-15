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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

لتوطين التكنولوجيا والصناعات..مصر ترفع شعار الاعتماد على النفس في تحلية المياه

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع المدير التنفيذي لشركة سكاتك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، رايموند كارلسن الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب السفيرة هيلدا كليمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالشركة النرويجية.

توطين تكنولوجيا تحلية المياه

وصرح  السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث حول فرص التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه، وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال استغلالاً للمصادر المتعددة 

 

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من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة والاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

وقد أكد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظراً للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أهمية أن تتضمن أي مشروعات تعاون مستقبلية بين الجانبين مراكزاً للتدريب الفني لبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر.

من جانبه، أعرب كارلسن عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتباحث حول فرص التعاون مع مصر في مجال نشاط الشركة وخبراتها العالمية، لاسيما في ضوء السمعة التي باتت تتمتع بها مصر على المستوى الإقليمي في مجال الحفاظ على البيئة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ في العام القادم.

أغشية تحلية المياه

ومن جانبه قال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن تكنولوجيا تحلية المياه عبارة عن أغشية معينة تتخلص من الأملاح التي بالمياه.

وتابع القوصي في تصريحات لـ "صدى البلد" هذه الأغشية هي المصدر الرئيسي لتحلية المياه وبدونها لن تتم عملية التحلية، لذلك لا بد من توطين صناعة هذه الأغشية في مصر.

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الاعتماد على توطين الصناعات

وأضاف أن توطين صناعة هذه الأغشية في مصر هو بمثابة امتلاك تكنولوجيا تحلية المياه، حتى لا نعتمد على الاستيراد من الخارج ودفع أموال كثيرة في ظل المشاريع العملاقة التي تقيمها مصر في مجال تحلية المياه.

واختتم: "اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس شركة سكاتك النرويجية والحديث عن توطين تكنولوجيا تحلية المياه، معناه أن مصر ستدخل مرحلة الاعتماد على النفس والتصنيع في أقرب وقت حتى لا نعتمد على الاستيراد الكثير في المستقبل".

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