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أخبار البلد

تخريج أول دفعة للصحافة الرقمية ومحركات البحث «SEO» بنقابة الصحفيين

صدى البلد

انتهت اليوم بمقر نقابة الصحفيين أول دورة تدريبية حول مهارات الصحافة الرقمية، ومحركات البحث «SEO» في الصحافة الإلكترونية، وتم تكريم الخريجين ومنحهم شهادات التكريم.
وقال حماد الرمحي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، إن الدورة التي انتهت اليوم تهدف إلى تدريب الصحفيين على مهارات الصحافة الرقمية ومحركات البحث «SEO» وهي إحدى المهارات التي تعد من أولويات الصحافة الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف «الرمحي» إن هذه الدورة المتخصصة في دراسة محركات البحث تقام لأول مرة في نقابة الصحفيين، تحت إشراف خبير البرمجة وتصميم المواقع محمد الضبعان، تشمل العديد من المحاور العلمية من أبرزها:
دراسة مهارات محركات البحث «SEO»، ودراسة عمليات الزحف crawling والفهرسة indexing، ودراسة عرض صفحات الويب والعلاقات بينها sitemap أفضل الممارسات لإظهار الفيديو في البحث.
فضلاً عن دراسة مهارات وتقنيات تحسين برمجة الموقع الإلكترونية search console ودراسة تطوير المواقع وتصحيح الأخطاء البرمجية، وتهيئة الموقع تقنياً لمحركات البحث Technical SEO.
وأضاف الرمحي أن الدورة التدريبية تتضمن دراسة المعايير الأساسية لتصدر محركات البحث، وزيادة عدد الزيارات ومدة الجلسة ومعدل الارتداد، والسرعة، والروابط الداخلية والخارجية، وتأمين الموقع والكلمات الرئيسية Keywords فضلاً عن التحقق من برامج الزحف الخبيثة.

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