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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش: الحظ ابتسم لتونس وأهدرنا العديد من الفرص

كيروش
كيروش

يرى مدرب منتخب مصر "كارلوس كيروش" أن الحظ ابتسم لمصلحة المنتخب التونسي حين فاز على المنتخب الوطني بهدف مقابل لا شيء في نصف نهائي بطولة كأس العرب والمقامة في قطر.


حيث قال كيروش في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة "لقد ابتسم الحظ لتونس في كرة الهدف الذي أحرزه لاعبنا عمرو السولية بالخطأ في مرماه، ولكن أقدم لهم التهنئة على الفوز وأمنياتي بالتوفيق لهم في المباراة النهائية". 


وتابع: "لقد فاز الفريق الأكثر حظًا، فهم فريق جيد للغاية، لكننا أهدرنا العديد من الفرص والتوفيق لم يكن معنا".


"لقد قدمنا مباراة جيدة، لكننا لم نكن في يومنا، لا أقول أن منتخب تونس لا يستحق الفوز، ولكن الفرص التي أتيحت لنا كنا نستحق أن نسجل من خلالها".


وأتم :"لقد دافعنا جيدًا، واعتمدنا على الهجمات المرتدة التي تسببت في خطورة على مرمى المنتخب التونسي، لقد كانت مباراة رائعة من الطرفين واستحق المنتخب التونسي الصعود".


ورفض كيروش الحديث عن حكم المباراة حيث قال "لا أريد الحديث عن الحكم، ولكن لعبة ركلة الجزاء أثرت على اللاعبين من الجانب النفسي وأود أن أشكر تقنية الفار التي عدلت من القرار".

عمرو السولية المنتخب الوطني منتخب مصر كأس العرب كارلوس

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