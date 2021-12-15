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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة مؤثرة من ميسي لـ أجويرو بعد قرار اعتزاله كرة القدم

ميسي وأجويرو
ميسي وأجويرو

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حزنه بعدما أُرغم صديقه المقرب وزميله في المنتخب سيرخيو أجويرو على اعتزال كرة القدم مبكرا لأسباب صحية، وبعد مؤتمر صحفي عاطفي عقد ه أجويرو، وجه ميسي رسالة تحية لصديقه.

وقال ميسي في رسالته: "في الغالب قضينا مسيرتنا كلها سويا أنا وكون (لقب أجويرو) ..لقد عشنا لحظات جميلة وأخرى لم تكن كذلك، كل ذلك جعلنا متحدين أكثر وأصبحت صداقتنا أقوى، وسنواصل عيش أجمل اللحظات مجددا خارج الملعب".

وأضاف: "مع الفرحة الكبيرة بعد الفوز بكأس كوبا أمريكا مؤخرا، وكل الإنجازات التي حققتها في إنجلترا، الحقيقة المؤلمة الآن هي أنك ستتوقف عن فعل شيء تحبه بسبب ما حدث لك".

وأوضح ميسي: "بكل تأكيد ستواصل العيش في سعادة لأنك شخص ينقلها دائما للأخرين، وأولئك الذين يحبونك منا سيكونون معك، الآن تبدأ مرحلة جديدة في حياتك وأنا مقتنع أنك ستعيشها بابتسامة وبكل الحماس الذي تتحلى به في التعامل مع كل شيء".

واختتم ميسي رسالته لأجويرو قائلا: "كل التوفيق في المرحلة الجديدة، أحبك كثيرا ياصديقي، سأفتقد وجودك في الملعب مع المنتخب الوطني كثيرا".

وكشف أجويرو عن قراره، اليوم الأربعاء، حيث أكد أنه أجبر على اتخاذ قرار الابتعاد عن كرة القدم، وذلك بسبب مشكلة في القلب تم اكتشافها عقب مشاركته في مباراة فريقه برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في 30 أكتوبر الماضي وانتهت بالتعادل 1 / 1.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 33 عاما من ضيق في التنفس وبعض الدوار، الأمر الذي تم تشخيصه فيما بعد بعدم انتظام ضربات القلب.

وبعد مشاورات مع الأطباء والمتخصصين، اقتنع أجويرو أن مواصلة مشواره في كرة القدم سيكون خطرا جسيما على صحته، الأمر الذي يعني أن مسيرته في برشلونة انتهت قبل أن تبدأ.

 

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الفرنسي سيرخيو أجويرو برشلونة ديبورتيفو ألافيس

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