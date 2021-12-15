محافظ البحر الأحمر يشهد حفل ملكة جمال ذوي الهمم

شهد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر حفل ملكة جمال ذوى الهمم ، خلال الحفل السنوي لليوم العالمي لذوى الاحتياجات والهمم ، بأحد فنادق مدينة الغردقة ، بمشاركة ١٥٠ طفلا من ذوى الهمم من ٥ محافظات ، والذي تنظمه وحدة حقوق الإنسان بالبحر الأحمر مع مؤسسة ذات احدي هيئات المجتمع المدني .

رحب محافظ البحر الأحمر بالحضور وخص بالترحيب أبناءه من ذوى الهمم ، معربا عن سعادته البالغة بمشاركته احتفالاتهم وقضاء الوقت معهم ، مشيرا الى اتجاه الدولة الى الاهتمام بهم وتحقيق أفضل رعاية لهم، مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه باستمرار بزيادة الدعم لهم فى جميع المجالات لتحقيق السعادة لهم ولأسرهم ، وتوصيل رسالة للمجتمع بدورهم الفعال و الذى لا يقل اهمية عن غيرهم ، فلا يوجد فروق أو اختلافات ، و سيظلون أبناءنا المقربين لقلوبنا دائما.

وقام الدكتور سعداوي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بتسليم درع مؤسسة ذات للسيد المحافظ تقديرا لدوره الداعم واهتمامه الدائم بأبنائه من ذوي الهمم.

حضر الاحتفال العميد تامر سمير مدير الإدارة المركزية لشئون المحافظ وأميمة إبراهيم جاد رئيس مؤسسة ذات و النائب محمد سعيد الدابي ورجال الدين ولفيف من أهالي الأطفال وذويهم.

يقام مهرجان ملكة جمال ذوى القدرات والهمم من سن ٦ الى ١٤ سنة ، وذلك تزامنا مع يوم التحدى اليوم العالمي لذوى الاحتياجات والهمم ، و يشارك بالمهرجان محافظات ( الاسكندرية ، القاهرة ، المنصورة ، القليوبية ، البحر الأحمر ) ، والتى ينقلها العديد من المواقع الاخبارية والقنوات الفضائية.

وفى سياق آخر افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، المرحلة الأولى من مشروع «زراعة الجوجوبا» بمساحة 1000 فدان باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج بمحافظة البحر الأحمر.

ويأتي هذا المشروع العملاق في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم خطة التنمية الشاملة في محافظات الصعيد بمشروعات عملاقة تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقق نمواً يستفيد منه كافة المواطنين.

وقال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تسعى لتوطين المشروعات ذات الطبيعة المستدامة والتي يتم تأسيسها استغلالًا للموارد المتاحة والطاقات المهدرة، بحيث نحقق الاستفادة الربحية بجانب تزويد فرص العمل لأبناء البحر الأحمر.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع زراعة الجوجوبا من المشروعات المستقبلية الرائدة نظرًا للفائدة القصوى لهذا النبات المعروف بـ «الذهب الأخضر» الذي يدخل في العديد من الصناعات الدوائية والعطرية، فضلًا عن استخدام زيوت الجوجوبا كوقود حيوي للطائرات، مما يجعله ذا عائد مادي كبير، ويدخل ضمن الثروات القومية التي نراعي الاهتمام بها في محافظة البحر الأحمر.