أخبار التعليم| توضيح جديد بشأن امتحانات رابعة ابتدائي.. 6 أيام على بداية فصل الشتاء.. وأهم مشاريع جامعة القاهرة خلال 2021

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

توضيح جديد من التعليم بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحانات العملي وامتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات لـ تلاميذ رابعة ابتدائي في المدارس قبل انطلاق امتحانات نصف العام المقرر انطلاقها 15 يناير بوقت كافي.

ختام فعاليات اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة بالأقصر

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، حفل ختام فعاليات احتفال اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة، بالتزامن مع مرور 25 عامًا على إنشائها، في احتفالية كبرى تخللتها الفقرات الفنية المتنوعة.

مشهد فلكي فريد| كوكب الزهرة يكشف موقع مذنب ليونارد ليلة الجمعة

نشهد يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر مشهد فلكي عندما يمر مذنب ليونارد بالقرب من كوكب الزهرة حيث سيفصل بينهما بضع درجات فقط، فى ظاهرة فلكية جديدة ينتظرها ويترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

شوقي يكشف كواليس مشاركته في قمة ريوايرد بدبي ويسرد إنجازات مصر التعليمية|فيديو

اختتم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشاركته في فعاليات قمة ريوايرد للتعليم "RewirEd Summit" التي عقدت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

يبدأ فصل الشتاء يوم الثلاثاء القادم حيث يحدث الانقلاب الشتوي فى توقيت ثابت دائما وهو 21 ديسمبر وذلك وفقا للحسابات الفلكية، يحدث الانقلاب الشمسي الشتوي في هذا اليوم حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس وتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا .

إعلان تفاصيل استضافة جامعة الأقصر بطولة كرة القدم الخماسية للجامعات

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل البطولة الأولى لجامعة الأقصر لكرة القدم الخماسية للجامعات، بحضور الأستاذ الدكتور وليد عبدالله، مدير عام البطولة، والدكتور محمد رمضان، رئيس لجنة التنظيم، والدكتور وائل الصغير، مدير رعاية الشباب بالجامعة والمشرف على البطولة.

مستشفى أبو الريش الجديد أبرزها.. أهم مشاريع جامعة القاهرة خلال 2021

قامت جامعة القاهرة ، خلال عام 2021 على العديد من المشروعات الكبرى التى تؤثر فى المجتمع السنوات القادمة ومنها مشروعات تؤهل الطلاب إلى سوق العمل وهى كالتالى :

رئيس جامعة حلوان : نعمل جاهدين لدعم قطاع البحث العلمي

تنظم جامعة حلوان بقطعاتها المختلفة العديد من الدورات التدريبية و البرامج التى تعمل على دعم البحث العلمى و النشر الدولى و دعم الباحثين و تطوير مهاراتهم حرصا على تحقيق اهداف التنمية و رفع مكانة الجامعات دوليا .

ختام فعاليات اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة بالأقصر

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، حفل ختام فعاليات احتفال اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة، بالتزامن مع مرور 25 عامًا على إنشائها، في احتفالية كبرى تخللتها الفقرات الفنية المتنوعة.