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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

حياه كريمة بدمياط تفتح 39 فصلا لمحو الأمية

مبادرة كفر سعد بلا
مبادرة كفر سعد بلا امية

اطلقت وحدة حياة كريمة بمحافظة دمياط مبادرة كفر سعد بلا امية حيث تستهدف الرجال والسيدات والأطفال فوق 15 سنه.

وذلك تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبإشراف  الدكتور اسلام إبراهيم نائب المحافظ تم افتتاح ٣٩ فصل محو امية بقري كفر سعد ضمن مبادرة كفر سعد بلا امية بمحافظة دمياط.

حيث تم اليوم افتتاح 39 فصل بأجمالي 166 فصل منذ اطلاق المبادرة في شهر 11 بتضامن الجهات الشريكة وعددهم 12 جهه وهي التضامن، الصحة، التعليم، الأوقاف، وحدة تكافؤ الفرص، المجلس القومي للمرأة، جامعة دمياط، هيئة تعليم الكبار، لجان التنمية المجتمعية المتكاملة بوحدة حياة كريمة، الازهر الشريف، الشباب والرياضة.

كما  تم اليوم افتتاح 27 فصل بمدرسة الفريق مدكور أبو العز الابتدائية بميت أبو غالب، و6 فصول بقرية الفؤادية تفتيش ثاني بمركز كفر سعد كما تم متابعة الفصول المفتوحة وعددهم 2 فصل بمدرسة الاصلاح بالابراهيمية القبلية بمركز كفر سعد.

وللدولة العديد من المجهودات وتُعد الأمية من القضايا المثيرة للجدل في المجتمع الدولي بأجمعة، وتلاقي الكثير من الاهتمام في مصر، إذ تُعتبر من أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

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دمياط الأوقاف التنمية المستدامة المجلس القومى للمرأة محافظة دمياط مبادرة كفر سعد بلا امية حياة كريمة

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