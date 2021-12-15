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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيهاب توفيق : محمد عبد الوهاب اختار اسمي الفني ..فيديو

ايهاب توفيق
ايهاب توفيق

كشف الفنان إيهاب توفيق،  كواليس وتفاصيل بداية مشواره الفني والموسيقي، قائلا:" انا كنت بحب العزف على العود والاورج في فترة  الطفولة ".


وقال إيهاب توفيق في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " اون "، :"  بدأت أحب الموسيقى منذ الصغر وكنت احفظ أغاني كثيرة ".


وتابع إيهاب توفيق:"   كنت عايز اكون دكتور في كلية التربية الموسيقية وفي حفلة في الكلية غنيت اغنية لـ سيد درويش ولقيت رد فعل إيجابي كبير ".


واكمل ايهاب توفيق :" ناس كتير لما سمعتني طالبتني بالغناء لاني صوتي حلو ولم يكن لدي فكرة للاتجاه إلى الغناء ".

ولفت ايهاب توفيق :"  جاتلي فرصة  الغناء في ألبوم  لقاء النجوم 1 مع  حميد الشاعري  ومصطفى قمر  “، مضيفا:” عندما قابلت الموسيقار محمد عبد الوهاب غنيت أمامه أغنية من غير ليه،  وقالي اسمك الفني هيبقى إيهاب توفيق وانا اسمي ايهاب أحمد توفيق، وقال الموسيقار  لـ حلمي بكر أنني سيكون لي مستقبل كبير  في الغناء ".

ايهاب توفيق محمد عبد الوهاب اخبار التوك شو أمير كرارة سهرانين

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