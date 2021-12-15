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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية: لدينا 28 برنامجًا يحتاجها سوق العمل |فيديو

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان

قال دكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية بسيناء، إن القيادة السياسية تولي إهتمام كبير بسيناء، مؤكدا أنه تم إنشاء جامعة الملك سلمان، وتم إفتتاحها العام الماضي في أكتوبر 2020.

وأضاف أشرف حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ألمواجهة”، عبر فضائية “اكسترا” نيوز"، أن جامعة الملك سلمان، هي الجامعة الأهلية الوحيدة التي قام الرئيس السيسي بافتتاحها.

وتابع أشرف حسين، أنه يوجد بالجامعة 28 برنامج، مؤكدا أن تلك البرامج يحتاجها سوق العمل، مؤكدا أنه تعمل على تنمية المهارات للطلاب.

هناك 10منح دراسية

وأشار إلى أن عدد الطلاب هذا العام تجاوز 2000 طالب، مؤكدا أن هناك 10 منح دراسية بنسبة 50% لأبناء محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى المنح الأخرى التي تم تخصيصها من قبل الجامعة، طبقًا للقواعد المُعتمدة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

الرئيس السيسي الملك سلمان السيسي الأهلى سوق العمل

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