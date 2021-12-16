سمعت القرآن كاملا بدون خطأ في 10 ساعات.. هاجر السعيد: أفضل يوم في حياتي

قالت هاجر السعيد الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية شعبة التفسير بالأزهر بالدقهلية ، إن الشيخ خالد الطنطاوي هو من شجعني علي حفظ القران الكريم كامل وعرض علي فكرة تسميع القرآن الكريم كاملا بدون أي خطأ في 10 ساعات وقام بنصحي كثيرا .

وأضافت هاجر السعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، إن حفظ القران هو افضل عمل يمكن أن يقوم به الأنسان في حياته مؤكدة إنها بعد تسميع القرآن الكريم كاملا بدون أي خطأ في 10 ساعات كانت سعيدة وفخورة جدا رغم التعب والمشقة ولكنة كان افضل يوم في حياتي .

وأوضحت هاجر السعيد ، أن والدتي دائما كانت تشجعني علي حفظ القران الكريم منذ صغري ووالدي هو من الحقني بالأزهر الشريف لتعلم القران قائلة "جزاهم الله عني كل خير وعن كل حرف " قائلة " من يصاحب القران لا يفشل في حياته .