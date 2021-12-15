كفاية موت وحوادث| طلب عاجل من بسمة وهبة للبرلمان بسبب المخدرات ..فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنه يجب إيقاف نزيف الدم في حوادث الطرق بسبب تعاطي المخدرات، موضحةً: "أريد أن أضرب جرس إنذار للأسر والأهالي والآباء والأمهات، وأرى أن المشكلة تبدأ عندهم".

وأضافت وهبة خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة"، على قناة " المحور"، إن المشكلة بتبدأ من عندهم لما يفرطوا في التدليل والعطاء والمكافآت وتلبية الطلبات، كلنا بنحب ولادنا أكتر من عيوننا، لكنا للأسف فيه ناس بتحب وبتربي غلط، لأنهم بيعتبروا إن كل اللي بيطلبه الأبناء مجاب .. الحب مش إني أدي فلوس، خير الأمور الوسط، كفاية حوادث وموت صغير زي الورد وكفاية وجع قلوب أمهات".

وتابعت بسمة وهبة ، أن بعض حالات الطلاق والانفصال تؤدي إلى تفكيك الأسرة وضياع مستقبل الأبناء واتجاههم إلى الإدمان .. ساعات الأب والأم بيتنافسوا على مين فيهم يصرف أكتر عشان الابن يتشد ليهم، ودي طريقة من طريقة تضييع الأبناء، لكن في طريقة تانية وهي الإهمال، وكل واحد بينشغل بحياته عشان يوري التاني هو بقى فين بعد الانفصال أو إن الحياة شغلته وبيستخسر يصرف فلوسه على ولاده من طليقته وبالتالي يتولد عند لعدم تحمل مسؤولية الأبناء الأبرياء".

وأكدت بسمة وهبة ، أن غياب الوعي التربوي والثقافي للأبناء من أهم أسباب هذا النوع من الحوادث، كما أن البرلمان المصري يجب أن يلعب دورًا بالتشريعات: "أطالب كل نائب في دائرته أن يذهب إلى محاكم الأسرة ويطلع على القضايا هناك لكي يعلم جيدًا أن هناك زوجات متضررين وأطفال مستقبلهم على مشارف الضياع، كما أن بعض الأزواج يعاقبون الأم في أطفالهم ويتخلون عن مسؤوليتهم تجاههم، والعكس صحيح أيضًا، فهذا الامر لا يتحمله الرجل فقط".



