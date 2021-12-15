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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم فريق مسرح جامعة عين شمس بمهرجان شرم الشيخ وطنجة الدولي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

كرم ، اليوم ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طلاب فريق مسرح الجامعة الحاصلين علي  جائزة أفضل عرض بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته السادسة ، وطلاب فريق المسرح الفائزين بمهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي تقديرا لمشاركتهم المشرفة في المجالات والأنشطة الطلابية علي المستوي الدولي.

وخلال اللقاء أكد الدكتور المتيني علي أهمية الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطالب ، مؤكدا على دعمه الدائم والمستمر لها في كافة المجالات العلمية والفنية ، داعيا الطلاب لوجود حلقات تواصل مستمرة ودائمة بينهم وبين الجامعة وقياداتها لتقريب وجهات النظر واستمرارهم  في ممارسة أنشطتهم لتفعيل الحياة الجامعية علي الرغم مما يشهده العالم من ظروف جائحة كورونا . 


من جانبه أعرب ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب دعم الجامعة الدائم والمستمر للأنشطة الطلابية ، وعلى أهمية المشاركة الطلابية  في كافة الأنشطة ؛مما يعلو من شأن الجامعة  فهي الجامعة المصرية الوحيدة الحاصلة على خمسة نجوم في تقييم ال QS stars  مما يحمل على عاتقهم بذل المزيد من الجهد والتميز الذي يليق بمكانة الجامعة.

حصد  طلاب فريق مسرح الجامعة في مهرجان شرم الدولي جائزة أفضل عرض مسرحي عن مسرحية  "رصد خان " و  يعد هذا العرض هو   العرض الوحيد الذى مثل مصر فى فعاليات المهرجان بمشاركه اكثر من ٣٦ دولة . 

فيما حصل طلاب فريق مسرح الجامعة في مهرجان طنجه الدولي للمسرح الجامعي علي اربع جوائز وهم جائزة أفضل ممثل ، افضل ممثلة، افضل نص ، جائزة حقوق الإنسان.

الانشطة الطلابية رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس الدراسات العليا مهرجان شرم الشيخ محمود المتيني

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