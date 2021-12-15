تاج الدين: جودة عمليات القلب في مصر لا تقل عن الدول المتقدمة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن عمليات القلب التي تجرى في مصر لا تقل في جودتها عن أي مكان في العالم.



وأضاف محمد عوض تاج الدين، في حواره على شاشة الأولي، للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن جميع الاجهزة المتقدمة في التشخيص والعلاج موجودة في مصر.



ونوه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، بأن 75 عاما متوسط عمر المواطن، مشيرا إلى أن مصر حققت طفرة طبية من خلال القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي.



وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، إلى أن مصر تشهد تطورا كبيرا في تاريخ القطاع الصحي بالبلاد، لافتا إلى أن خلال الفترة الأخيرة شهد القطاع هذا التطور الحقيقي.



وتابع تاج الدين، أن الرئيس السيسي تدخل سريعا ووضع خطوطا عريضة في جائحة كورونا، مستدركا أنه منذ بداية أزمة كورونا والرئيس يتابع بنفسه عدد الحالات ووضع الأجهزة والمستلزمات الطبية.



وقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، التحية إلى العاملين في القطاع الصحي لجهودهم الكبيرة والمشكورة خلال جائحة فيروس كورونا.

