عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: حرب الإرهابية لتشويه مؤسسات الدولة حيل مكشوفة.. وضربة الداخلية أفقدتهم التوازن

الداخلية
الداخلية

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن الحرب المشينة على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، وباقي التنظيمات المتطرفة لم تتوقف لحظة واحدة لمحاولة النيل من مصر، موضحا انها موجة من العمليات الإرهابية والتفجيرات التي فشلت جميعها في تحقيق أهدافها لجأت الإرهابية إلى فبركة تسجيلات للإساءة لمؤسسات الدولة وتشويه قياداتها الأمنية والسياسية وعلى غير الحقيقة.

واشار عثمان في بيان له اليوم، بالدور الوطني الكبير، الذي قامت به وزار الداخلية بالتوصل للشبكة الإجرامية التي قامت بفبركة تسجيلات ضد مؤسسات الدولة، عبر نصابين محترفين هما شخص يدعى حنفي وأخرى تدعى ميرفت للإساءة للدولة وتشويهها، وبث البلبلة بين الرأي العام تجاه صندوق تحيا مصر، وتجاه المشاريع العملاقة الضخمة التي تنفذ في البلد. قائلا إن ما قامت به الداخلية، بعد ساعات قليلة من بث الإرهابي عبد الله الشريف لتسجيلاته المزعومة والمفبركة يؤكد يقظنها وضراوة الحرب على الوطن، فضربتها لهم أفقدتهم التوازن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن رصد المتابعة الأمنية لمحادثة هاتفية مفبركة بين شخص يدعى اللواء فاروق القاضي، "حنفي"، وبين سيدة بالإسكندرية تدعى ميرفت، فضح أساليب الجماعة الإرهابية وزيف مخططاتها وحقارة أساليبهم للنيل من الدولة.


واختتم النائب بأن القيادة السياسية، تتبنى أسلوبا نزيها، وشفافية غير مسبوقة، في كافة الأعمال التي تقام في البلد، وحيل الإخوان والإرهابيين لن تمر على المواطنين الأذكياء، الي ان يلمسوا جهودًا جبارة للنهوض بالوطن وقيادة نزيهة تحرص ليل نهار على تقدمه وازدهاره.

إخوان الداخلية الإرهاب مجلس الشيوخ الشيوخ

ترشيحاتنا

النائبة أميرة صابر: قانون العمل الجديد واحد من أصعب القوانين.. فيديو

مبروك عطية: حفظ القرآن ليس شرطا لفهمه.. وعانينا من طائفة اسمها القرآنيين

قبل وصولها لمصر .. تعرف على شانجي Q35 الجديدة

بعد استبعاده.. ميدو يكشف حقيقة وجود خلاف بين كيروش وطارق حامد

تحرك برلماني لزيادة رسوم الإغراق على البيليت وحديد التسليح

احذر..7 أفعال تعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

تامر أمين عن "فصل الموظف متعاطي المخدرات": لو تركناه يبقي حرام علينا.. فيديو

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

بـ تحذير عاجل من الأرصاد .. تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

احذر..7 أفعال تعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه| تفاصيل

نبأ سار.. الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء جائحة فيروس كورونا

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

لو تخنتي هطلقك أنا واخد عربية اسبور.. زوج نجلاء بدر يوجه لها رسالة على الهواء

فيديو جراف.. ‏سيرجيو أجويرو يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

فاطمة عيد تكشف عن أول أجر تقاضته في حياتها ومن اكتشفها

كانت معي نجوى فؤاد.. فاطمة عيد تكشف تفاصيل لقائها بالموسيقار محمد عبدالوهاب

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ