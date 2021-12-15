علاقات ممتدة الجذور.. صلاح حليمة يعلق على التعاون المصري الجنوب سوداني

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن إنشاء مصر مشروع استثماري سياحي في جنوب السودان يعد جزءا من مشروعات عديدة في مجالات متنوعة، متابعا: مصر وجنوب السودان تجمعهما علاقات قوية.

وأضاف "صلاح حليمة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن علاقة مصر وجنوب السودان تضرب بجذورها في إعماق التاريخ منذ سنوات، متابعا: العلاقة تشمل كافة المجالات سواء الاجتماعية أو السياسية وغيرها.

ولفت إلى أن العلاقة بين مصر وجنوب السودان تعاظمت وتنامت خاصة بعد انفصالها عن السودان، موضحا: هناك اتفاقات كثيرة بين الجانبين خاصة في مجالي البناء والتشييد، وكذلك الأمر في مجال التعليم والصحة والمياه.

وأوضح أن مصر تمتلك علاقات قوية مع دول أفريقيا، مثل أوغندا وزامبيا ومنطقة الساحل، مؤكدا أهمية دور مصر الحوري في تطوير البنية التحتية في دول أفريقيا.



