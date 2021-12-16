توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 16 - 12-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 16-12-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
مهنيا وماليا: القمر بمنزل الثاني وعليك بوضع الخطوط الحمراء لنفقاتك وانتبه لخطواتك.
عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك.
برج الثور
اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تبدو مميزا ومؤثرا، وقد تقوم بما عليك من واجب على أكمل وجه.
برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بتنظيم أفكارك ومشاعرك وتجنب الحديث عن حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: ما زال الوضع الفلكي دقيقا.. وعليك أن تنتبه اليوم لصحتك ولا تعط الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص.
برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش والضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم أن تلعب دورا قياديا مع الأحباب والأصدقاء ويتبعك الكثيرون.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تقوم بتنمية أعمال أو مشروعات وتمنحك الأفلاك قوة تحمل وقدرة على التخطيط، بشرط أن تنتبه لحقوقك.
برج الأسد
مهنيا: ما زال الفلك ينصحك بألا تفقد حماسك، وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس، وعليك أن تتأنى اليوم في ردود أفعالك ولا تعلن عن أفكارك.
برج العذراء
مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال بمنزل الحظ ويمدك ذلك بالثبات والقوة ويسمح لك ذلك بإدارة المواقف.
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك قادرا على التعبير عن مشاعرك وتبدو لبقا في عرض وجهة نظرك.
برج الميزان
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش والضغوط.. الشمس والمريخ بمنزل العلاقات يمنحانك طاقة عاطفية ويعدانك بأوقات رائعة تجمعك بمن حولك.
مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تدير أمورك المهنية والمالية جيدا.
برج العقرب
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكر عليك صفو حياتك.
مهنيا وصحيا: يدعوك الفلك أن تنظم جهودك، وتهتم بصحتك وسلامتك، واليوم لا تهمل أي عارض.
برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: الشمس والمريخ في برجك يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يمنحك نشاطا كبيرا، واليوم تقوم بواجباتك المهنية والمنزلية.
برج الجدي
عاطفيا: ما زال القمر في منزل الحب ويمنحك ذلك مشاعر فياضة وتتوطد علاقتك بالأحباب.
مهنيا واجتماعيا: تساعدك الحالة الفلكية أن تنجز أعمالك وتكسر حالة الملل بخطوات حاسمة.
برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك.. انتبه كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يدفعك للاهتمام بمسائل عالقة وعليك أن تعمل بدقة وتتجنب العناد والعصبية.
برج الحوت
عاطفيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على الاقتراب ممن حولك، وتشعر بمحبة الأهل والأخوة والأحباب.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. اليوم تساعدك الأفلاك على التخطيط جيدا لمستقبلك، وأمامك فرصة للانتقال والحركة وتحقيق مكاسب.