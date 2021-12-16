توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 16 - 12-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 16-12-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا وماليا: القمر بمنزل الثاني وعليك بوضع الخطوط الحمراء لنفقاتك وانتبه لخطواتك.

عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك.

برج الثور

اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تبدو مميزا ومؤثرا، وقد تقوم بما عليك من واجب على أكمل وجه.

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بتنظيم أفكارك ومشاعرك وتجنب الحديث عن حياتك الشخصية.

مهنيا وصحيا: ما زال الوضع الفلكي دقيقا.. وعليك أن تنتبه اليوم لصحتك ولا تعط الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص.

برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش والضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يساعدك اليوم أن تلعب دورا قياديا مع الأحباب والأصدقاء ويتبعك الكثيرون.

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تقوم بتنمية أعمال أو مشروعات وتمنحك الأفلاك قوة تحمل وقدرة على التخطيط، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

برج الأسد

مهنيا: ما زال الفلك ينصحك بألا تفقد حماسك، وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس، وعليك أن تتأنى اليوم في ردود أفعالك ولا تعلن عن أفكارك.

برج العذراء

مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال بمنزل الحظ ويمدك ذلك بالثبات والقوة ويسمح لك ذلك بإدارة المواقف.

عاطفيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك قادرا على التعبير عن مشاعرك وتبدو لبقا في عرض وجهة نظرك.

برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش والضغوط.. الشمس والمريخ بمنزل العلاقات يمنحانك طاقة عاطفية ويعدانك بأوقات رائعة تجمعك بمن حولك.

مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تدير أمورك المهنية والمالية جيدا.

برج العقرب

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكر عليك صفو حياتك.

مهنيا وصحيا: يدعوك الفلك أن تنظم جهودك، وتهتم بصحتك وسلامتك، واليوم لا تهمل أي عارض.

برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: الشمس والمريخ في برجك يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يمنحك نشاطا كبيرا، واليوم تقوم بواجباتك المهنية والمنزلية.

برج الجدي

عاطفيا: ما زال القمر في منزل الحب ويمنحك ذلك مشاعر فياضة وتتوطد علاقتك بالأحباب.

مهنيا واجتماعيا: تساعدك الحالة الفلكية أن تنجز أعمالك وتكسر حالة الملل بخطوات حاسمة.

برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك.. انتبه كي لا تضع نفسك في موقف يؤخذ ضدك.

مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يدفعك للاهتمام بمسائل عالقة وعليك أن تعمل بدقة وتتجنب العناد والعصبية.



برج الحوت

عاطفيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على الاقتراب ممن حولك، وتشعر بمحبة الأهل والأخوة والأحباب.

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. اليوم تساعدك الأفلاك على التخطيط جيدا لمستقبلك، وأمامك فرصة للانتقال والحركة وتحقيق مكاسب.













