16 ديسمبر.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام .. . إذا كنت مولودا في يوم 16 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك تتمتع بالحيوية والنشاط ولديك اهتمامات متعددة ومختلفة..

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن مولود يوم 16 ديسمبر يحب الحياة الاجتماعية لكنك تختار أصدقاءك بعناية.

نصيحة لمواليد 16 ديسمبر

وقدّمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 16 ديسمبر قائلة: عام ٢٠٢٢ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.