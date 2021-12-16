عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

16 ديسمبر.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

نصيحة لمواليد 16
نصيحة لمواليد 16 ديسمبر

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

 

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام ..  . إذا كنت مولودا في يوم 16 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك تتمتع بالحيوية والنشاط ولديك اهتمامات متعددة ومختلفة.. 

 

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن مولود يوم 16 ديسمبر يحب الحياة الاجتماعية لكنك تختار أصدقاءك بعناية.

 

 

نصيحة لمواليد 16 ديسمبر

وقدّمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 16 ديسمبر قائلة:  عام ٢٠٢٢ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد علم الأرقام نصيحة لمواليد 16 ديسمبر 16 ديسمبر

موضوعات متعلقة

أبرزهم الجوزاء.. أبراج لن تدعمك في حياتك ابتعد عنها فورا

هل أنت منهم؟.. 6 أبراج هم الأكثر إخلاصا لأصدقائهم.. تعرف عليهم

ترشيحاتنا

مؤشر جديد يحسم الجدل حول إلغاء الأمم الإفريقية

بالتحية العسكرية.. الكلية الحربية تستقبل أبطال قادرون باختلاف من ذوي الهمم

فى أى عمر تتوقفين عن تجشئة الطفل

تتجاوز الـ 2000 جنيه.. زيادة أجور و حوافز الأطباء قريبا

مفيد للتخلص من المغص الناتج عن احتباس الغازات..كل ما يمكن معرفته عن تجشؤ الطفل وفى أى سن تتوقفين عنه

بالأسماء.. الفيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

مفاجأة.. تقرير قطري وراء استبعاد معلول من المشاركة أمام مصر

بالتحية العسكرية.. الكلية الحربية تستقبل أبطال قادرون باختلاف من ذوي الهمم

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

طقس اليوم.. أمطار بعدة مناطق بالمحافظات تمتد للقاهرة الكبرى مساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف المتعاطي للمخدرات

صرخت ولمت عليه الناس .. تفاصيل تحرش عامل بموظفة داخل سيارة أجرة

وما النصر إلا من عند الله.. فاطمة عيد تكشف حقيقة محاربتها بالوسط الفني

المسرح وقع بالعروسة والعريس| موقف طريف حدث لـ الفنانة فاطمة عيد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ