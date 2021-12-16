شاهد|قاعة داخل مكتب النائب العام لعرض 5 آلاف قطعة أثرية من مضبوطات شقة الزمالك

علق الإعلامي شريف عامر علي فيديو تم نشرة من قبل النيابة العامة لقاعة عرض في مكتب النائب العام لعرض الأف القطع الأثرية المضبوطة في شقة الزمالك.

قال الإعلامي شريف عامر خلال برنامجه " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن هذه القطع تم عرضها في قاعة كبيرة في مكتب النائب العام ويصل عدد هذه القطع الأثرية إلي 5 الأف قطعة من عصور تاريخية مختلفة .

وأوضح شريف عامر ، إن القطع الأثرية المضبوطة لها قيمة تاريخية كبيرة وتم تواجد الدكتور مصطفي وزيري ومجموعة من متخصصين الأثار لمراجعة القيمة الأثرية لكل قطعة متواجدة في المعرض .