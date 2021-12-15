النائب سيد عبد العال: قانون العمل الجديد يتوافق مع الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان.. فيديو

قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد يتوافق مع الدستور، ومع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأضاف سيد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السلطة التشريعية”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن المادة “13” من الدستور هي للعمال وتعمل على حمايتهم من الفصل التعسفي.

وتابع سيد عبد العال، أن هناك شركات تعطي للعمال حقوقا زائدة عن الحقوق الأساسية، مؤكدا أنه يكون دافع لهم للمزيد من العمل الجاد.

وأشار رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر بها فرص استثمارية واعدة، مؤكدا أن قانون العمل لا يمنع الاستثمار؛ لأن المستثمر يأتي من أجل التكنولوجيا وما إلى ذلك.