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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في غياب النني.. أرسنال يفوز على وست هام ويصعد للمركز الرابع بالبريميرليج

مارتينيلي لاعب ارسنال
مارتينيلي لاعب ارسنال

فاز فريق أرسنال على ضيفه وست هام يونايتد، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح البرازيلي جابرييل مارتينيلي التسجيل لـ ارسنال في الدقيقة 48 من متابعة لتمريرة ألكسندر لاكازيت.

وتحصل لاكازيت على ركلة جزاء لـ ارسنال، أُشهر على إثرها البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في وجه كوفال مدافع وست هام في الدقيقة 68.

وأهدر لاكازيت الركلة الجزائية، حيث تصدى لها فابيانسكي حارس مرمى وست هام.

وفي الدقيقة  87، سجل سميث رو الهدف الثاني لـ ارسنال بتسديدة أرضية، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

انتصار ارسنال رفع رصيدهم للنقطة 29 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد وست هام عند 28 نقطة في المركز الخامس.

وجلس محمد النني على مقاعد بدلاء ارسنال في مباراة اليوم ولم يشارك.

الدوري الإنجليزي محمد النني أرسنال وست هام البريميرليج

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