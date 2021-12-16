بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ورقة سجق

ورقة سجق من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ و يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة طريقة عمل ورقة سجق بمذاق شهي و لا يقاوم.

مقادير ورقة سجق



1 كيلو سجق

1 و نصف كوب طماطم بيوريه

2 ملعقة كبيرة صلصة

3 حبة طماطم

2 قرن فلفل

2 قرن فلفل اخضر

1 قرن فلفل احمر

2 حبة بصل

ملح وفلفل اسود

حبهان مطحون

جوزة الطيب

زبدة

لية



طريقة تحضير ورقة سجق

- يسخن الزيت على النار ثم يضاف السجق

- تضاف اللية مع التقليب حتى تذوب مع السجق ويشوح حتى تمام الطهي

- تخلط جميع مكونات الخضار مع الحبهان وجوزة الطيب ويشوح في نفس الطاسة حتى يذبل الخضار

-يضاف السجق والخضار في صينية فرن مغلفة بورق ألومنيوم وعليها ورق زبدة

- تخلط الزبدة مع الطماطم البيوريه، الصلصة، والزبدة ثم تضاف إلى السجق

- تغلق بإحكام من جميع الجهات

- توضع في الفرن نحو نصف ساعة