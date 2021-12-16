بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ورقة سجق

ورقة سجق من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ و يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك.
قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة طريقة عمل ورقة سجق بمذاق شهي و لا يقاوم.
مقادير ورقة سجق
1 كيلو سجق
1 و نصف كوب طماطم بيوريه
2 ملعقة كبيرة صلصة
3 حبة طماطم
2 قرن فلفل
2 قرن فلفل اخضر
1 قرن فلفل احمر
2 حبة بصل
ملح وفلفل اسود
حبهان مطحون
جوزة الطيب
زبدة
لية
طريقة تحضير ورقة سجق
- يسخن الزيت على النار ثم يضاف السجق
- تضاف اللية مع التقليب حتى تذوب مع السجق ويشوح حتى تمام الطهي
- تخلط جميع مكونات الخضار مع الحبهان وجوزة الطيب ويشوح في نفس الطاسة حتى يذبل الخضار
-يضاف السجق والخضار في صينية فرن مغلفة بورق ألومنيوم وعليها ورق زبدة
- تخلط الزبدة مع الطماطم البيوريه، الصلصة، والزبدة ثم تضاف إلى السجق
- تغلق بإحكام من جميع الجهات
- توضع في الفرن نحو نصف ساعة