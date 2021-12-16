ممكن يخرب الدنيا في مصر.. فاروق الباز يحذر من التغيرات المناخية وتأثيرها



أشاد العالم المصري فاروق الباز، باهتمام مصر البالغ بالطاقة المتجددة وطرق استخدامها، خاصة الطاقة الشمسية، متابعا: يمكننا أن نصدر طاقة شمسية لأوروبا ونمتلك نماذج مبهرة.

وقال "فاروق الباز" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن كمية الطاقة الشمسية التي تصل لمصر هي الأكبر في العالم، مؤكدا على أهمية دراسة التغيرات المناخية التي تحدث مؤخرا في الغلاف الجوي للأرض.

وأضاف :" تغير المناخ ممكن يخرب الدنيا في مصر، ولذلك يجب علينا دراسة التغيرات المناخية وتاثيرها"، منوها بأنه يمكن محاربة التغيرات المناخية عبر الطاقة الشمسية.

وأوضح أن كل الكواكب التي تتمتع بغلاف جوي حدث لها عدة تغيرات، متابعا: الغلاف الجوي بيتغير وأقرب مثل على ذلك كوكب المريخ الذي كان يحيط به غلاف جوي كبير ولكنه تغير وبدأت نسبة الاكسجين في الاختفاء منه تدريجيا.

