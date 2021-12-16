أشرف صبحي يكشف حقيقة التحقيق مع لجنة حسين لبيب وانتخابات الزمالك

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc، حول البطولات التي استضافتها مصر خلال الفترات الماضية.



وقال وزير الرياضه: استضافت مصر ٢٦١ بطولة عالمية على أرض مصر مع الاتحادات الدولية والفترة القادمة تستضيف مصر بطولات دولية من خماسي حديث وسلاح وكاراتيه ودراجات، واستضافة مصر لأول مرة بطولة العالم للأندية لكرة السلة، تصفيات الخاصة بالNBA .



وتابع : نعلن اليوم دخولنا عالم الترفيه عن طريق الاستخدام الأمثل للصالات والمنشآت بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستغلال ستاد القاهرة في البعد الاجتماعي عن طريق إنشاء اكاديميات وإقامة لاعبات ترفيهية لاستثمار المنشآت ومجمع الصالات المغطاة.

وأضاف: وبشأن رغبة اللجنة الحالية في التحقيق مع لجنة حسين لبيب ومدى قانونية ذلك: "كل لجنة نظرًا لظروف النادي أدت دورها، نحن ليس مع إبراز السلبيات لكن نشكر كل اللجان التي أدارت الزمالك على أدائها ودورها ودعمنا للمجلس الحالي لإعلانه بصفة خاصة شيء قانوني وإقامة الانتخابات والوزارة تصمم على ذلك، وبالأمس كان عناك اجتماع مع اللجنة القانونية ومجلس إدارة الزمالك لتحديد الأسس التي تجرى عليها الانتخابات، لكن نشكر كل من ساهم في إدارة النادي".



واستكمل: تجرى انتخابات الزمالك على يوم واحد طبقًا للائحة الاسترشادية وهناك طلب تم تقديمه لمجلس الوزراء طبقًا للقانون، وطبقًا للموافقات مجلس الوزراء سيتم الالتزام بالقانون والموافقات لكن حتى تاريخه ستجرى على يوم واحد.