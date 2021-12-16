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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عالمة بجامعة هارفارد تؤكد على تفشي كورونا بسبب تسريب معمل ووهان

معمل ووهان
معمل ووهان

 قالت  العالمة ألينا تشان  بجامعة هارفارد لأعضاء الكونجريس، أن  تسرب معمل ووهان هو الأكثر احتمالا لتفشي وباء فيروس كورونا  لأن بكين حاولت التستر عليه.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، أخبرت العالمة في جامعة هارفارد الدكتورة ألينا تشان لجنة اختيار العلوم والتكنولوجيا أنه من  المعقول  الاعتقاد بأن فيروس كورونا تم هندسته وراثيًا في الصين.

 

وقالت أيضًا إن تغطية الحزب الشيوعي الصيني لتفشي المرض الأولي في ووهان قبل عامين ومحاولات تخريب تحقيق منظمة الصحة العالمية في أصول الوباء جعلت نظرية التسرب في المختبر مرجحة. 

 

قال نظير توري اللورد ريدلي ، الذي شارك في تأليف كتاب عن أصل الفيروس مع الدكتور تشان ، إن حقيقة أن الخبراء لم يعثروا حتى الآن على مضيف الحيوان الذي يدعم الأصل الطبيعي على الرغم من عامين من البحث يدعم الادعاء بأن كوفيد جاء من معمل. 

 

وقد أجبرت المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرًا عن محاولة الصين للتستر على مسؤولي المخابرات البريطانية والأمريكية على أخذ فرضية التسرب في المختبر على محمل الجد ، والتي تم رفضها ذات مرة باعتبارها نظرية مؤامرة غير تقليدية.
 

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