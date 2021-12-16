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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالصور.. ناسا تعلن عن أول مركبة فضائية تلمس الشمس

مركبة ناسا الفضائية
مركبة ناسا الفضائية

قامت مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا "بلمس" الشمس رسميًا ، بعد أن سقطت عبر الغلاف الجوي الشمسي غير المكتشف المعروف باسم الإكليل ، بعد أن عبرت نحو ثمانية ملايين ميل فقط من قلب النجم.

 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”،  كافح المسبار الشمسي باركر التابع لناسا درجات حرارة تبلغ 2370 درجة فهرنهايت والإشعاع 500 مرة أقوى من تلك الموجودة على الأرض ، حيث اتخذ اقترابه الثامن من الجسم السماوي ، ومررًا أخيرًا عبر غلافه الجوي العلوي.

مركبة ناسا الفضائية

 حدثت الرحلة في أبريل ، لكن العلماء تمكنوا للتو من تأكيد سفر المسبار عبر الهالة ، بعد انتظار شهور حتى تصل البيانات من المركبة الفضائية.

 

 قال توماس زوربوشن ، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية في ناسا ، في بيان في اجتماع للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي ، إن المسبار  المسمى بـ  `` باركر سولار بروب '' لمس الشمس ، وأن هذا الأمر يعد  لحظة هائلة لعلوم الطاقة الشمسية وإنجاز رائع حقًا  .

صور وكالة ناسا

وأضاف ” لا يوفر لنا هذا الإنجاز فقط رؤى أعمق لتطور شمسنا وتأثيراتها على نظامنا الشمسي ، ولكن كل شيء نتعلمه عن نجمنا يعلمنا أيضًا المزيد عن النجوم في بقية الكون."

 

واوضحت الصحيفة انه  تم الآن إدراج الأبحاث الجديدة التي تم جمعها من معلم الطاقة الشمسية ، والتي كلفت ناسا 1.5 مليار دولار ، في رسائل المراجعة الفيزيائية.

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