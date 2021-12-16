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رئيس التحرير
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تفاصيل فوز هاجر سعد بمسابقة حفظ وتلاوة وتجويد القرآن.. والدها: لم أكمل تعليمي وسعيد بما حققته ابنتي.. فيديو

هاجر سعد
هاجر سعد

قالت هاجر السعيد الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية شعبة التفسير بالأزهر بالدقهلية ، إن الشيخ خالد الطنطاوي هو من شجعني على حفظ القران الكريم كامل وعرض علي فكرة تسميع القرآن الكريم كاملا بدون أي خطأ في اقل من 10 ساعات وكان هناك فواصل .

وأضافت هاجر السعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة" إم بي سي مصر " ، إنها ختمت القرآن كاملا في 3 سنوات مشيرة إلي أن  حفظ القرآن هو أفضل عمل يمكن أن يقوم به الإنسان في حياته مؤكدة إنها بعد تسميع القرآن الكريم كاملا بدون أي خطأ في 10 ساعات كانت سعيدة وفخورة جدا رغم التعب والمشقة ولكنه كان أفضل يوم في حياتي .

وأوضحت هاجر السعيد ، أن والدتي دائما كانت تشجعني على حفظ القرآن الكريم منذ صغري ووالدي هو من الحقني بالأزهر الشريف لتعلم القرآن قائلة "جزاهم الله عني كل خير وعن كل حرف " قائلة " من يصاحب القرآن لا يفشل في حياته .


ومن جانبه تابع السعيد والد الطالبة هاجر قائلا " سعيد بما حققته ابنتي لافتا إلي أن أبنائي بالكامل أزهريين ويحفظون القرآن ، لافتا إلى أنه لم يكمل تعليمه.

القران الكريم الدقهلية طنطا الأزهر حفظ القرآن الكريم الإسلام الدراسات القرآن

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