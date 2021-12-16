ثعبان ضخم يبصق قطة من فمه بعد ابتلاعها | فيديو

كشفت لقطات صادمة لثعبان طوله 8 أقدام وهو يبصق قطة بعد ابتلاعها بالكامل.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، اكتشف المزارع تشالوم سوكساباي ، 65 عامًا ، الثعبان ينزلق تحت البوابة المعدنية لمنزله في مقاطعة سورين ، تايلاند ، في 7 ديسمبر بعد سماع كلابه تنبح بصوت عالٍ.

وتبين اللقطات الثعبان ، الذي يقال إن وزنه 44 رطلاً (20 كجم) ، يتم سحبه من حديقة السيد سوكساباي من ذيله بعد أن أكل القط العتابي ، المسمى مياو.

حاول المزارع طرد الأفعى عن طريق سحب البوابة المعدنية ، لكن الثعبان انزلق أكثر إلى منزله بدلاً من ذلك.

خوفًا من أن تؤذي الزواحف العدوانية الحيوانات الأليفة والأطفال في المنطقة ، دعا صحب المزرعة رعاة الأفاعي المحليين للمساعدة.

ونقل المختصون الثعبان المختبئ وسط أوراق بنية تحت بعض الشجيرات إلى الشارع ولاحظوا انتفاخ معدته.

يُظهر مقطع الفيديو المروع الثعبان المتخم الذي يبلغ ارتفاعه 8 أقدام وهو يفتح فكيه على نطاق واسع ويبثق جسد القطة من فمه ، قبل أن يحاول عبثًا الانزلاق بعيدًا.

يعتقد أن الثعبان وصل من حقل قصب السكر بجوار المنازل. أفاد القرويون أيضًا أنهم رأوا ثعابين أخرى وفقدوا حيواناتهم الأليفة للزواحف الجائعة.