طالبة بكلية الدراسات الإسلامية رتلت القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة..تفاصيل

قالت هاجر سعد السعيد، طالبة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالدقهلية رتلت القرآن في جلسة واحدة على مدى 10 ساعات، إنها بدأت حفظ القرآن الكريم منذ صغرها ولكن كان على فترات متقطعة، متابعة: عندما وصلت للصف الأول الإعدادى بدأت في الحفظ بانتظام حتى أتتمت الختام في الصف الثالث الإعدادى.

وأضافت "هاجر سعد"، خلال مداخلتها الهتفية ببرنامج "مساء دى إم سى"، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن والدها ووالدتها أصحاب الفضل في حفظها للقرآن بعد الله سبحانه وتعاى، مسترسلة: التحقت بالأزهر الشريف حبا في القرآن ووالدي كان داعم لي.





وأوضحت أنها رتلت القرآن الكريم أمام الكثير من الشيوخ، وقام الشيخ أسامة الأزهري بتهنأتها وشكرها على ما قامت به .

