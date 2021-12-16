ارفع راسك يا بطل.. محمود البزاوي يدعم السولية بعد هزيمة المنتخب

دعم الفنان محمود البزاوي، اللاعب عمرو السولية، كابتن منتخب مصر، بعد هدفه بالخطأ في شباك الشناوي، بمباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب، أمام تونس.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “‏عملت اللي عليك و كل لاعب معرض انه يغلط و الصدمات و المواقف الصعبه دي هي اللي بتخلينا نرجع اقوى و كلنا ثقه فيك يا سوليه و في باقي المنتخب على قدرتكم في اسعادنا بتحقيق حلم الصعود لكاس العالم .. ارفع راسك يا بطل تستحق كل التحيه و التقدير على مجهودك طوال البطولة”.

وانتهت مباراة منتخب مصر ومنافسه التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وينتظر المنتخب المصري اللقاء الذي يجمع بين منتخبي الجزائر وقطر في نصف نهائي البطولة العربية والذي ينطلق بعد قليل لمعرفة المنافس له على المركز الثالث في نهائي البطولة العربي عقب ضمان تونس التأهل لنهائي البطولة العربية.

وانتقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني حكم مباراة منتخب مصر وتونس.

وقال كيروش في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة وأهدرنا العديد من الفرص.

وتابع: "أريد أن أنهي مسيرتي الكروية هنا بعد أخطاء الحكم الذي احتسب ركلة جزاء وقام بإلغائها ويجب على الفيفا إعادة النظر في ذلك".