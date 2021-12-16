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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. التحقيق مع رئيسة جمعية أمن المعلومات بسبب تصريحات خاصة بمصر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت وسائل إعلام محلية في الكويت إن النيابة العامة الكويتية أحالت رئيسة جمعية أمن المعلومات، صفاء زمان، إلى محكمة الجنايات وذلك بعد اتهامات بإدلاء تصريحات مسيئة أشارت فيها إلى مصر.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن "تقرير اتهام النيابة إسناد ثلاث تهم إلى زمان، وهي: إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة وإثارة الذعر في المجتمع وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة".

وأضافت أن "إدارة أمن الدولة قد استدعت الشهر الماضي زمان وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة 1000 دينار بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ الديوان".

وتابعت الصحيفة أن الديوان "اعترض على تصريح زمان بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانـات الخاصـــة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، موضحا أن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد".

من جانب آخر، قالت صحيفة "القبس" إن "قرار الإحالة جاء بعد التحقيق مع زمان وإخلاء سبيلها بضمان مالي من قبل النيابة العامة، حيث أنكرت جميع التهم الموجهة اليها على إثر تصريحها بوجود معلومات جميع الموظفين في "سيرفرات" خارج الكويت وتحديدًا في مصر".

 

 

مصر الكويت النيابة العامة الكويتية النيابة العامة محكمة الجنايات امن الدولة

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