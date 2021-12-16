لطيفة عن مباراة تونس ومصر بكأس العرب: أمتعتونا يا أبطال

هنأت الفنانة لطيفة جمهور تونس ومصر، بعد مباراة نصف النهائي التي جمعت الفريقين، وانتهت بفوز تونس، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “#لطيفة على تويتر : مبروك لتونس ومبروك لمصر لان فوزنا واحد والفريقين لعبوا ماتش فى منتهى الجمال امتعتونا يا ابطال 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 ⁧‫#كاس_العرب‬⁩ ⁧‫#توتس‬⁩ ⁧‫#مصر”.



وانتهت مباراة منتخب مصر ومنافسه التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وينتظر المنتخب المصري اللقاء الذي يجمع بين منتخبي الجزائر وقطر في نصف نهائي البطولة العربية والذي ينطلق بعد قليل لمعرفة المنافس له على المركز الثالث في نهائي البطولة العربي عقب ضمان تونس التأهل لنهائي البطولة العربية.

وانتقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني حكم مباراة منتخب مصر وتونس.

وقال كيروش في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة وأهدرنا العديد من الفرص.

وتابع: "أريد أن أنهي مسيرتي الكروية هنا بعد أخطاء الحكم الذي احتسب ركلة جزاء وقام بإلغائها ويجب على الفيفا إعادة النظر في ذلك".